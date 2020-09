Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 21 septembre 2020 à 14h15 par La rédaction

L'OM s'éloigne un peu plus de M'Baye Niang. Alors que West Bromwich Albion s'est positionné sur l'attaquant rennais, l'intérêt serait réciproque.

Interrogé en conférence de presse dimanche soir après le match nul entre l'OM et l'ASSE (1-1), André Villas-Boas a annoncé avoir trouvé son nouvel attaquant. Selon les informations révélées par RMC Sport, il s'agirait de Luis Henrique (18 ans), jeune attaquant brésilien qui devrait débarquer en provenance de Botafogo pour 10M€. Un renfort qui écarte donc définitivement l'option M'Baye Niang, et pourtant comme Le 10 Sport vous l'avait révélé en exclusivité, l'OM avait récemment repris le contact pour l'attaquant sénégalais du Stade Rennais. Et Niang aurait désormais d'autres projets...

Direction West Bromwich Albion ?