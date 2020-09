Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho, Manchester United… Les dessous du choix de Gareth Bale !

Publié le 21 septembre 2020 à 13h30 par T.M.

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Gareth Bale a fait son retour à Tottenham dans le cadre d’un prêt. Le Gallois va donc tenter de se relancer dans son ancien club, qui n’aurait toutefois pas été sa première solution.

Cette fois, Gareth Bale a bien quitté le Real Madrid. L’été dernier, en partance pour la Chine, le Gallois avait finalement été retenu. Un choix regretté par la suite par les Merengue tant le joueur de 31 ans n’était pas dans les plans de Zinedine Zidane. Entre les deux hommes, le divorce était clairement prononcé, mais une solution devait être trouvée pour se débarrasser de Bale à l’occasion de ce mercato estival. Une mission pas si simple étant donné les émoluments XXL du Madrilène. La solution est finalement venue de José Mourinho. En effet, ce samedi, les Spurs ont officialisé le retour de Gareth Bale sous la forme d’un prêt. De retour au sein du club londonien, l’international gallois va donc tenter de montrer à nouveau tout son talent, bien que tout aurait pu se passer différemment pour lui à l’occasion de ce mercato estival.

Retour à l’envoyeur pour Gareth Bale

Parti de Tottenham pour le Real Madrid en 2013, Gareth Bale fait donc son retour dans son ancienne maison. Un passé chez les Spurs qui a forcément pesé dans la balance. En effet, comme le révèle ESPN , la décision du Gallois aurait notamment été motivée par le fait qu’il connaissait déjà bien le club, souhaitant ainsi se sentir comme à la maison. Cela sera bien le cas en retournant à Tottenham, où il officiera désormais sous les ordres de José Mourinho. Et le Special One aurait lui aussi pesé dans la balance. Selon le média britannique, Gareth Bale a toujours été un grand fan de Mourinho. Forcément, avoir la possibilité de travailler avec lui, d’autant plus chez les Spurs, a fini par le convaincre qu’il était temps de revenir.

Bale regardait plutôt… vers Manchester United !