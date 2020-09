Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Loin du Real Madrid, Gareth Bale retrouve enfin le sourire…

Publié le 21 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Le calvaire touche à sa fin pour Gareth Bale. Laissé sur le côté au Real Madrid, le Gallois va pouvoir retrouver le sourire à Tottenham. Et la joie est déjà présente pour le joueur de 31 ans qui retrouve le club londonien.

Entre Zinedine Zidane, le Real Madrid et Gareth Bale, le divorce était prononcé. Restait toutefois à trouver une solution pour se débarrasser du Gallois. Alors que cela ne s’annonçait pas si simple étant donné que le joueur de 31 ans n’était pas décidé à partir, cela s’est finalement décanté ces dernières heures. En effet, Bale a vu d’un bon oeil le retour à Tottenham, où il s’est révélé aux yeux de tous. Cela s’est ainsi bouclé ce samedi avec l’annoncé du prêt du Madrilène chez les Spurs où il officiera désormais sous les ordres de José Mourinho. Et Gareth Bale est d’ores et déjà aux anges.

« Agréable d’être de retour »