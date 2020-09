Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a déjà gagné un énorme pari cette saison !

Publié le 21 septembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’apprête à accueillir son nouvel attaquant tant attendu en la personne de Marcos Paulo, André Villas-Boas est en train de boucler un mercato estival plein de promesses. Pourtant, les observateurs lui promettaient l’enfer à l’issue de la saison passée…

En proie à de sérieuses difficultés financières, l’OM pourrait bien être amené à vendre plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato estival : Morgan Sanson, Valère Germain, Kevin Strootman, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara sont annoncés sur le départ depuis le début de l’été. Pourtant, c’est surtout dans le sens des arrivées qu’André Villas-Boas a animé le mercato estival, puisque l’OM a déjà bouclé les renforts de Pape Gueye, Leonardo Balerdi ainsi que Yuto Nagatomo. Et un nouveau joueur s’apprête à débarquer dans la cité phocéenne…

Le nouvel attaquant arrive à l’OM

Interrogé en conférence de presse dimanche soir après la rencontre entre l’OM et l’ASSE (1-1), André Villas-Boas a annoncé l’arrivée imminente d’un nouvel attaquant : « C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent et j'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit et qu'il va nous aider cette saison. On attend maintenant les choses médicales pour vous confirmer le deal. Il y a l'accord des parties ? Oui, oui, je pense qu'il prendra l'avion demain soir. Son nom n'est jamais sorti dans les médias », a précisé l’entraîneur portugais. Selon les informations de Foot Mercato, il s’agit en réalité de Marcos Paulo (19 ans), jeune buteur brésilien de Fluminense, et son arrivée coûterait un peu plus de 10M€ à l’OM. Villas-Boas touche donc au but pour sa nouvelle priorité de l’été, et contre toute attente, est en train de boucler un recrutement très ambitieux. Et ce n’est peut-être pas terminé…

L’OM toujours attentif au marché