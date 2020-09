Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’identité du nouveau buteur de l’OM enfin connue ?

Publié le 21 septembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM aurait enfin trouvé son nouveau renfort offensif, il s’agirait du jeune buteur brésilien de Fluminense, Marcos Paulo, ciblé par le club phocéen depuis le début de l’été.

Interrogé en conférence de presse dimanche soir après le match nul entre l’OM et l’ASSE (1-1), André Villas-Boas a annoncé avoir trouvé son nouvel attaquant : « C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent (…) je pense qu'il prendra l'avion demain soir », a expliqué l’entraîneur portugais. Mais qui est donc le fameux attaquant mystère qui s’apprête à débarquer à l’OM ?

Marcos Paulo, la nouvelle recrue de l’OM