Mercato - Manchester United : Sergio Romero tout proche du départ ?

Publié le 21 septembre 2020 à 10h40 par La rédaction

Avec l’arrivée dans l’équipe première du jeune Dean Henderson, Sergio Romero se voit relégué au poste de 3e gardien. Un club espagnol serait tenté de relancer sa carrière.