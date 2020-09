Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Un nouveau départ bientôt bouclé ?

Publié le 21 septembre 2020 à 9h40 par La rédaction

Après avoir bouclé l’arrivée de Thiago Alcantara au milieu de terrain, Liverpool devrait sûrement voir partir un joueur de ce secteur là et c’est Alex Oxlade-Chamberlain qui semble concerné.