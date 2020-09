Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris peut frapper un gros coup sur le marché !

Publié le 21 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Le PSG se serait vu offrir les services de Dele Alli selon la presse anglaise. Un prêt pourrait arranger toutes les parties alors que José Mourinho ne semble clairement pas déterminé à le conserver.

Et si c’était Dele Alli la surprise du mercato de Leonardo ? Alors que le directeur sportif du PSG cherche à renforcer l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel, les pistes enclenchées ne mèneraient à rien, faute de moyens nécessaires ou par absence d’intérêt du joueur en question, en attestent les dossiers Sergej Milinkovic-Savic et Thiago Alcantara finalement parti à Liverpool. N’étant plus en odeur de sainteté à Tottenham, où il n’a pas prit part aux deux dernières sorties des Spurs , Dele Alli serait sur le départ. D’après The Guardian , les services de l’international anglais auraient été proposés au PSG pour un prêt avec option d’achat non obligatoire.

Mourinho ne retient pas Dele Alli, Tottenham cherche son successeur