Mercato - PSG : Un champion du monde a recalé le PSG !

Publié le 4 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Par le passé, le nom de N’Golo Kanté a régulièrement été associé au PSG. Un intérêt que le champion du monde, aujourd’hui à Chelsea, vient de confirmer.

Aujourd’hui, Thomas Tuchel et N’Golo Kanté travaillent ensemble à Chelsea. Mais les deux hommes auraient pu se retrouver bin avant. En effet, il y a quelques jours, l’entraîneur allemand avait révélé qu’il avait cherché à attirer Kanté par le passé, lui dont le nom avait notamment été évoqué au PSG quand Tuchel y était entraîneur : « C’est marrant de rejoindre une équipe au milieu de la saison, je connais déjà Kai Havertz, Timo Werner et Rüdiger. Cela fait fait aussi plusieurs années que je veux avoir Kanté dans mon équipe ».

« Ce n'était pas quelque chose que je voulais »