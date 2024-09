Mercato - PSG : Un champion d’Europe affole l’Espagne !

Alexis Brunet

Cet été, Fabian Ruiz a souvent été annoncé sur le départ du PSG. Le milieu de terrain n’est pas un titulaire indiscutable et il pourrait prochainement aller voir ailleurs. Le champion d’Europe espagnol pourrait revenir au pays, puisque le FC Barcelone et le Real Madrid seraient intéressés à l’idée de recruter le Parisien.

Encore une fois depuis son arrivée au PSG, Luis Campos a fait jouer ses contacts au Portugal pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Après plusieurs semaines de négociations, le conseiller football du club de la capitale a réussi à mettre la main sur Joao Neves. Il a d'ailleurs réussi à faire baisser son prix, car initialement le Benfica Lisbonne demandait 120M€ et le milieu de terrain a finalement été recruté pour 70M€ bonus compris.

Fabian Ruiz pourrait souffrir de l’arrivée de Joao Neves

Si l’arrivée de Joao Neves a ravi les supporters du PSG, elle ne fait pas que des heureux. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz pourrait voir son temps de jeu se réduire grandement, si Luis Enrique décide de faire confiance au Portugais toute la saison et qu’il l’associe à Vitinha et Zaïre-Emery. Le champion d’Europe n’a d'ailleurs pas été titulaire depuis la reprise du championnat et il a dû se contenter de deux entrées en jeu, face à Montpellier et Lille.

Le Real Madrid et le FC Barcelone s’intéressent à Fabian Ruiz

Si Fabian Ruiz n’est pas titulaire au PSG, il pourrait se lasser de sa situation et décider d’aller voir ailleurs. Cela pourrait faire les affaires des clubs espagnols, car d’après Sport, le Real Madrid et le FC Barcelone s’intéressent au récent champion d’Europe. Reste à voir si le Parisien sera tenté par un retour au pays, lui qui a quitté le Betis Séville en 2018.