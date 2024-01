Mercato - PSG : Transfert surprise, Paris pose une condition

Axel Cornic

Peu utilisé par Luis Enrique au cours de la première partie de saison, Nordi Mukiele aimerait quitter le Paris Saint-Germain pour pouvoir viser une place en équipe de France pour le prochain Euro. Le Bayern Munich semble prêt à faire une offre, mais se concentrerait pour le moment sur la piste menant à Kieran Trippier, international anglais de Newcastle.

Polyvalent et pouvant évoluer sur tout le front de la défense, Nordi Mukiele serait un atout pour n’importe quel entraineur. Pourtant, alors qu’il a fait face à plusieurs blessures en défense, Luis Enrique n’a que très peu fait confiance à l’international français du PSG.

Mercato - PSG : La stratégie choc pour faire signer Mbappé ? https://t.co/yhhqzY7MUI pic.twitter.com/f8R1si19dd — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Le Bayern Munich ne lâche pas Mukiele, mais...

Cette situation pourrait déboucher sur un départ de Mukiele, qui a des grandes chances de revenir en Bundesliga. Le Bayern Munich chercherait en effet un latéral droit et Thomas Tuchel, pousserait ses dirigeants à miser sur le joueur du PSG. D’après les informations de 90min ce ne serait toutefois qu’un plan B pour les Bavarois, qui se concentreraient pour le moment sur la piste menant à Kieran Trippier de Newcastle.

Le PSG entrouvre la porte à un départ