Mercato - PSG : Un transfert capote, tout est relancé à Paris

Bien décidé à recruter un latéral droit cet hiver, le Bayern Munich multiplie les pistes et aurait récemment sondé Newcastle au sujet de Kieran Trippier. Cependant, les Magpies auraient décidé de fermé la porte à un transfert de l'international anglais. Une situation qui n'est pas anodine pour le PSG puisque le Bayern devrait accélérer pour Nordi Mukiele.

C'est une priorité pour Thomas Tuchel. Privé de Bouna Sarr et Noussair Mazraoui, le technicien allemand est contraint de bricoler pour aligner un latéral droit et utilise le plus souvent Konrad Laimer, milieu de terrain de formation. Par conséquent, le Bayern Munich cherche à se renforcer à ce poste.

Newcastle ferme la porte pour Trippier

L'une des pistes qui a circulé ces derniers jours menait à Kieran Trippier. Cependant, selon les informations de Fabrizio Romano, Newcastle n'a aucune intention de vendre son joueur cet hiver qui ce qui bouleverse forcément les plans du Bayern Munich.

Le Bayern accélère pour Mukiele

Ainsi, toujours d'après le journaliste italien, la piste la plus chaude mène désormais à Nordi Mukiele. Les discussions se poursuivent entre le Bayern Munich et le PSG afin de trouver un terrain d'entente. Mais là encore, il faudra que le club parisien trouve le remplaçant de Mukiele avant d'accepter de le céder. Et le temps presse avant la fermeture du mercato le 31 janvier.