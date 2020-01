Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel scelle deux gros dossiers de l’hiver !

Publié le 6 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Leandro Paredes et Edinson Cavani durant ce mercato hivernal. Toutefois, Thomas Tuchel a mis les choses au point.

Quel sera l’effectif du PSG à la fermeture du mercato hivernal ? Alors que Thomas Tuchel a assuré que son groupe n’avait pas besoin de sang neuf, en revanche, au rayon des départs, la tendance pourrait être différente. Et ces dernières semaines, deux noms sont au cœur de nombreuses rumeurs : Leandro Paredes et Edinson Cavani. Alors que l’Argentin est annoncé à la Juventus, l’Uruguayen est lui évoqué à l’Atlético de Madrid. Toutefois, c’est toujours au PSG que Paredes et Cavani pourraient être en février.

Un avenir au PSG !