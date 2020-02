Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva ne se ferme aucune porte pour l’avenir…

Publié le 21 février 2020 à 5h30 par T.M.

En fin de contrat, Thiago Silva pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Et comme l’explique son agent, rien est à exclure pour le moment.

L’aventure de Thiago Silva au PSG pourrait bien toucher à sa fin. Alors que le contrat du Brésilien expirera à l’issue de la saison, Leonardo ne semble pas vraiment enclin à lui offrir une prolongation. Pour TMW, l’agent de Thiago Silva a d’ailleurs confirmé que les discussions avec la direction parisienne étaient au point mort, tout en ouvrant la porte au Milan AC.

« Thiago voudrait continuer au PSG, mais... »

« Pour le moment, nous n’avons pas parlé de prolongation avec le PSG. Thiago voudrait continuer au PSG, mais il n’exclut aucune possibilité. Il a toujours eu une excellente relation avec le Milan AC. Et si nous ne prolongeons pas avec le PSG, tout serait possible », a assuré l’agent de Thiago Silva. Tout semble donc possible pour l’avenir du capitaine du PSG.