Mercato - PSG : Sadio Mané, le prochain gros coup du Qatar ?

Publié le 21 juin 2020 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 21 juin 2020 à 17h40

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar reste incertain, le PSG pourrait être contraint de partir à la recherche d'une nouvelle star offensive dans les mois à venir. Et Sadio Mané pourrait être la personne idéale pour venir renforcer l'attaque parisienne.

Malgré la crise du coronavirus, le PSG va se montrer actif cet été. Leonardo n'a pas le choix. En effet, le club de la capitale va perdre Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche voire Layvin Kurzawa, tous en fin de contrat à l'issue de la saison. D'autres départs pourraient d'ailleurs suivre, obligeant alors le PSG à se renforcer pour la prochain exercice. Aucun achat superflu ne serait au programme. Leonardo a ses pistes et ne compte pas faire de folies inutiles. Comme vous l'a annoncé le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a entamé les échanges avec le Bayern Munich pour Lucas Hernandez et avec la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic, mais le club parisien compte rester ferme dans ses positions vu le contexte économique. Néanmoins, la situation pourrait être bien différente l'été prochain.

La situation de Sadio Mané ne laisserait pas insensible le PSG

Si Neymar et Kylian Mbappé ne devrait pas faire parler d'eux lors de ce mercato, il devrait en être autrement en 2021. Les contrats des deux stars courent jusqu'en juin 2022, et un départ pourrait clairement être à l'ordre du jour dans douze mois si aucune prolongation n'a été signée d'ici là. Leonardo et le Qatar devront donc dénicher une ou plusieurs nouvelles stars offensives capables d'aider le PSG, autant sur le plan sportif que marketing. Ainsi, le Sun annonce ce dimanche que Sadio Mané ne laisserait pas indifférent le club de la capitale. Lié à Liverpool jusqu'en juin 2023, l'attaquant sénégalais aurait reçu une offre pour renouveler son contrat il y a déjà 9 mois selon le tabloïd anglais, mais le principal intéressé ferait patienter sa direction. Jürgen Klopp craindrait alors un départ de Sadio Mané à l'avenir, de quoi éveiller l'attention du PSG. Mais le club parisien n'est pas seul.

Zidane reste à l'affût

En effet, The Sun explique que le Real Madrid est également à l'affût pour Sadio Mané. Un intérêt qui n'est pas nouveau, puisque Zinedine Zidane avait déjà craqué pour le Sénégalais avant son départ du Real Madrid à l'été 2018. Depuis, le Français ne lâche pas l'attaquant des Reds comme vous l'avait révélé en exclusivité le10Sport.com . Dès juillet 2019, les deux parties ont échangé sur la possibilité d'un transfert sans que cela n'aboutisse. Néanmoins, nous vous avions expliqué que Sadio Mané était en pleine réflexion pour la suite de sa carrière, lui qui vient de fêter ses 28 ans. Et l'intérêt du Real Madrid n'y est pas étranger. Les révélations du 10 Sport ont donc été confirmées par le Sun ce dimanche, mais Zinedine Zidane pourrait également tout perdre dans cette affaire.

Un chassé-croisé entre Sadio Mané et Kylian Mbappé envisagé ?