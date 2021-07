Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo pourrait encore relancer l'avenir d'Icardi !

Publié le 26 juillet 2021 à 22h15 par D.M.

Mauro Icardi pourrait quitter le PSG dans les prochaines semaines. L'attaquant argentin est dans le viseur de l'AS Roma, mais est aussi perçu à la Juventus comme le successeur de Cristiano Ronaldo.

Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo pourraient être au cœur d’un incroyable jeu de chaises musicales. En effet, le PSG pourrait bien sauter sur l’occasion et tenter de s’offrir CR7 lors de ce mercato estival, mais seulement en cas de départ de Kylian Mbappé. Une arrivée qui pourrait pousser vers la sortie Mauro Icardi. Acheté 50M€, l’international argentin n’est pas parvenu à convaincre ses dirigeants et pourrait être vendu cet été. Ancien joueur de l’Inter, Icardi intéresserait l'AS Roma, mais une autre équipe de Serie A continuerait de suivre sa situation.

Icardi pour remplacer Ronaldo ?