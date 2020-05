Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour de flamme pour Paredes ?

Publié le 28 mai 2020 à 14h45 par A.C. mis à jour le 28 mai 2020 à 15h40

Leandro Paredes, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, serait toujours dans le viseur d’un grand club étranger.

Cet été, ça devrait bouger au milieu de terrain. Leonardo a en effet la ferme intention de renforcer ce secteur de jeu du Paris Saint-Germain et aurait déjà activé plusieurs pistes. La presse italienne a notamment évoqué un intérêt prononcé pour Miralem Pjanic, avec lequel un premier contact a déjà eu lieu, selon nos informations. Un possible échange avec Leandro Paredes a même commencé à prendre forme, avant que la Juventus ne décide d’exclusivement se concentrer sur les négociations avec le FC Barcelone et un échange avec Arthur.

La Juve prête à relancer Paredes