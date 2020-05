Mercato - PSG : Leonardo aurait activé une nouvelle piste XXL à Chelsea !

Foot - Mercato - PSG

Toujours en quête de renfort pour le milieu de terrain du PSG, Leonardo aurait récemment pris la température du côté de Chelsea pour Jorginho. Explications.

Ces dernières semaines, Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité les différentes pistes activées par le PSG pour renforcer son entrejeu durant le mercato estival : Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (AS Rome) ou encore Ismaël Bennacer (Milan AC) sont notamment ciblés par Leonardo à cet effet. Et si ces options apparaissent comme étant les plus concrètes, le directeur sportif du PSG aurait également tenté un autre coup en Premier League.

Le journaliste italien Nicolo Schira annonce que le PSG aurait pris quelques informations auprès du board de Chelsea pour Jorginho (28 ans), le milieu de terrain italien des Blues . Également ciblé par le Bayern Munich, le joueur serait surtout très attendu à la Juventus par Maurizio Sarri, l’homme qui l’avait dirigé par le passé à Naples et qui l’avait fait signer à Chelsea en 2018. Reste à savoir si cette prise de température de la part du PSG pour Jorginho sera approfondie dans les prochains jours…

Maurizio #Sarri’s first choice is always #Jorginho as a regista. #Chelsea would not to sell him (also #BayernMunchen and #PSG have asked info), but #Juventus could offer Miralem #Pjanic in a swap with #Blues. Talks ongoing. #transfers #CFC