Mercato : PSG, Real Madrid... Kylian Mbappé garde le cap !

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Depuis l’été dernier et son transfert raté au Real Madrid, l’avenir de Kylian Mbappé semble tout tracé. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’approche en effet de la fin de son contrat et pourra donc quitter libre le club qu’il a rejoint en 2017. Les derniers mois ont pourtant apporté un vent nouveau, avec Mbappé qui a fait des sorties assez étranges, qui pourraient laisser penser à un changement d’avis et donc une prolongation au PSG. Nous vous avons confirmé sur le10sport.com que les choses ont bel et bien bougé, mais cela ne concerne que son entourage, avec sa mère qui penche clairement pour le club parisien. Mbappé a d’ailleurs déjà un accord de principe avec le Real Madrid, qui ne semble pas vraiment s’inquiéter des différents rebondissements de ce dossier délicat, qui a a même impliqué des acteurs des plus inattendus comme la maire de Paris Anne Hidalgo et même Emmanuel Macron, le président de la République français.

Mbappé agace Al-Khelaïfi

Ce jeudi, MARCA décrit plutôt un Paris Saint-Germain de plus en plus tendus. Cela serait notamment le cas de Nasser Al-Khelaïfi, qui commencerait à trouver le temps trop long ! D’après les informations du quotidien espagnol, le président du PSG serait de plus en plus agacé par les refus répétés de Kylian Mbappé, qui aurait fait la sourde oreille aux dernières offres de prolongation qui lui ont été soumises. Cette situation aurait également des conséquences sur l’entourage de Mbappé, qui toujours selon MARCA ferait l’objet d’énormes pressions de la part du Paris Saint-Germain et de ses représentants, avec donc Al-Khelaïfi ainsi que le directeur sportif Leonardo.

Kylian Mbappé a déjà prévenu le vestiaire du PSG