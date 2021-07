Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, départ… Kehrer va tout perdre !

Publié le 14 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Arrivé au PSG à l’été 2018, Thilo Kehrer pourrait bien tout perdre à l’occasion de ce mercato estival. Explications.

Très actif au rayon des arrivées, Leonardo doit également boucler plusieurs départs à l’occasion de ce mercato estival. Une opération vente qui a d’ailleurs commencé ce lundi avec un transfert auquel personne ne s’attendait. En effet, Mitchel Bakker s’est envolé pour l’Allemagne, rejoignant le Bayer Leverkusen contre 10M€, bonus compris. Toutefois, alors que le PSG espère récupérer 180M€ cet été, le chemin est encore cet été et d’autres départs sont attendus. A commencer par celui de Thilo Kehrer.

Tout va changer cet été !