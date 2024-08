Mercato - PSG : Qui doit remplacer Kylian Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Qui remplacera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour l'heure, le PSG a mis la main sur un gardien de but, un défenseur, un milieu de terrain. Mais aucune trace d'un attaquant. Les recherches se poursuivent en coulisses et de nombreux profils ont été étudiés par Luis Campos et son équipe.

Remplacer un joueur de la trempe de Kylian Mbappé n’est pas chose aisée. Initialement, le PSG avait prévu de recruter deux attaquants de classe mondiale pour faire oublier l’international tricolore. Pour l’instant, c’est un échec. « On a dit qu’il y a un ou deux joueurs de classe mondiale qui allaient arriver. Ça n'arrivera pas, je peux vous le dire. Parce que le PSG s’est retrouvé en difficulté dans plusieurs dossiers. Le PSG se retrouve dans une situation délicate où il y avait une short-list qui avait été établie. Kvaratshkelia ? Il ne viendra pas, Conte compte sur lui. c’est impossible à faire » a déclaré Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC.

La tâche n'est pas aisée

Et Khvicha Kvaratskhelia n’est pas le seul joueur ciblé. Jadon Sancho serait prêt à rejoindre le PSG et des négociations ont débuté avec Manchester United. Selon Fabrice Hawkins, Victor Osimhen pourrait aussi venir, même si son profil est loin de faire l’unanimité. Le PSG privilégiant le recrutement d’un joueur de couloir. « Osimhen ? C’est complexe car Luis Enrique n’est pas convaincu que c’est le joueur qui lui faut, mais au sein de la direction, d’autres voix plaident en sa faveur. En tout cas, le joueur est convaincu qu’il peut encore signer au PSG » a-t-il déclaré.

Le PSG prépare une surprise ?

Le PSG pourrait aussi réserver une surprise pour remplacer Kylian Mbappé. Selon les informations de Sky Sports, la piste Kingsley Coman (Bayern Munich) aurait été relancée. Reste à savoir si l’ailier est enclin à retourner à Paris. La formation pourrait aussi miser sur un jeune espoir du football mondial comme Viktor Gyökeres (Sporting Portugal). Les options sont donc nombreuses pour le PSG, qui va devoir accélérer pour boucler chantier.

