Mercato : L’OM doit prendre une grande décision pour ce transfert à 30M€

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, l’OM est très intéressé par Eddie Nketiah, qui pourrait quitter Arsenal cet été. Ayant dépensé beaucoup d’argent déjà cet été, le club phocéen a préféré temporiser dans ce dossier et creuser d’autres pistes. Mais finalement, les Gunners seraient d’accord pour prêter l’attaquant une saison avec une obligation d’achat à 30M€. Pablo Longoria doit maintenant décider si oui ou non il veut boucler cette opération.

Depuis l’ouverture du mercato, l’OM s’est déjà considérablement renforcé. Le club phocéen a d’ailleurs décidé de miser plus de 30M€ sur Mason Greenwood. L’Anglais n’aura pas la tâche facile, car il doit remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, qui s’est engagé avec Al-Qadsiah en Arabie saoudite. Par la suite, Pablo Longoria a également mis la main sur Valentín Carboni, qui s’est engagé avec Marseille sous la forme d’un prêt payant d’1M€, assorti d’une option d’achat de 35M€.

L’OM doit prendre sa décision au sujet d’Eddie Nketiah

L’OM a donc déjà déboursé une grosse somme pour Mason Greenwood et pourrait faire de même l’année prochaine avec Valentín Carboni. Mais cet été, le club phocéen pourrait encore faire des folies en attaque. En effet, Arsenal aurait proposé à Marseille un prêt d’une saison pour Eddie Nketiah, assorti d’une obligation d’achat de 30M€. D’après les informations de TEAMTALK, Pablo Longoria doit maintenant prendre sa décision et dire si oui ou non il accepte cette proposition.

L’OM a d’autres pistes en attaque

Si l’OM venait à dire non à cette proposition, Pablo Longoria a déjà pensé à d’autres pistes. Marseille a notamment dans son viseur Youssoufa Moukoko, qui appartient au Borussia Dortmund ou bien Elye Wahi qui est en partance du RC Lens. Toutefois, pour l’ancien montpelliérain, le club du nord de la France pourrait également demander environ 30M€. Reste donc à voir quelle décision prendront les dirigeants marseillais, mais pour le moment, l’opération la moins coûteuse semble être celle menant à l’international allemand.