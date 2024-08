Mercato - PSG : Un attaquant dit non à Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rapatrié par le PSG l’été dernier, Xavi Simons n’a toujours pas porté le maillot parisien. Prêté au RB Leipzig la saison dernière, l’attaquant néerlandais va poursuivre sa carrière en Bundesliga. Le joueur aurait pris cette décision après une discussion avec Luis Enrique. Le coach du PSG n’est pas parvenu à le convaincre.

Luis Enrique avait ciblé le remplaçant de Xavi Simons. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le coach du PSG espérait accueillir l’attaquant néerlandais de 21 ans, prêté au RB Leipzig la saison dernière. Récemment, les deux hommes se sont réunis et ont évoqué le projet sportif parisien.

Xavi Simons a recalé Luis Enrique

Comme indiqué par le journaliste Fabrice Hawkins lors de l’émission l’After Foot sur RMC, Luis Enrique lui a présenté son plan pour la prochaine saison. Mais Xavi Simons n’a pas été convaincu par le discours du coach espagnol. L’attaquant souhaite un projet dans lequel il se sentirait à l’aise. Raison pour laquelle il a préféré assurer en rejoignant, une nouvelle fois, le RB Leipzig sous la forme d’un prêt d'une saison, alors que le Bayern Munich avait coché son nom. Lors d’un entretien accordé aux médias du club allemand, Xavi Simons a justifié cette décision et son retour en Bundesliga.

Xavi Simons explique sa décision

« Je suis très heureux d’être de retour. La confiance que le club m’a accordée est vraiment formidable. J’aime gagner. J’aime aller sur le terrain et donner le meilleur de moi-même. Le club le sait et a le même ADN. C’est l’endroit idéal pour me développer et franchir une nouvelle étape. Il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers mois. Après l’Euro, j’ai mis mon téléphone de côté et j’ai récupéré de ce tournoi épuisant. Maintenant, je suis ici et je me réjouis de la saison à venir. Au fond, je voulais prendre la décision qui était la meilleure pour ma carrière » a confié Xavi Simons, qui évoluera loin du PSG.