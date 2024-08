Mercato - PSG : Luis Enrique n'en veut pas, son départ est imminent ?

Jean de Teyssière

Un an et puis s’en va ? Arrivé la saison dernière, Manuel Ugarte pourrait déjà quitter le club de la capitale. Le milieu de terrain uruguayen n’est plus vraiment en odeur de sainteté au PSG puisque Luis Enrique n’en voudrait pas. D’ailleurs, Manuel Ugarte est l’un des rares joueurs à ne pas avoir été aperçu au Campus PSG. Signe de son départ ?

Le 16 juillet dernier, une première partie de l’effectif parisien était attendue pour le retour à l’entraînement. Puis, la plupart des joueurs sont arrivés, sauf le médaillé de bronze marocain Achraf Hakimi et Arnau Tenas, qui jouera la finale des Jeux olympiques avec l’Espagne contre la France ce vendredi à 18h. Mais un autre joueur manque à l’appel.

Mercato : Un joueur de Deschamps au PSG, la solution est trouvée https://t.co/49rRiF8JMy pic.twitter.com/uPND1FhXil — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Ugarte pisté par Manchester United

Comme révélé par le10sport.com, Manuel Ugarte intéresse fortement le club anglais de Manchester United. L’international uruguayen, qui a réalisé une superbe Copa América sous les ordres de Marcelo Bielsa sort d’une saison mitigée avec le PSG. Arrivé l’été dernier, Ugarte avait réalisé une très belle première partie de saison avant de s’éteindre. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, n’en veut pas et son départ pourrait bien intervenir dans les prochains jours.

Aucune nouvelle d’Ugarte au PSG

Alors que la plupart des joueurs ont repris le chemin de l’entraînement, il n’y aurait aucune information concernant Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen pourrait bel et bien être en instance de départ du PSG.