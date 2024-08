Succession de Mbappé : Une star anglaise écartée par le PSG ?

Axel Cornic

Depuis la sortie des premières indiscrétions autour de l’avenir de Kylian Mbappé, de nombreuses pistes ont été annoncées au Paris Saint-Germain. C’est le cas avec Jadon Sancho, international anglais qui est revenu à Manchester United après un prêt au Borussia Dortmund, provoqué surtout par ses mauvaises relations avec son entraineur Erik ten Hag.

Il a fallu attendre le début du mois d’aout pour voir le PSG annoncer seulement sa deuxième recrue de l’été, avec le transfert de João Neves en provenance de Benfica. Mais le club parisien semble enfin lancé et se préparerait à accueillir le défenseur Willian Pacho... avant de se concentrer sur son attaque ?

Transferts : Éjecté par le PSG, il se lâche sur son avenir https://t.co/20Ls8bSUj6 pic.twitter.com/yTRrLl8SyB — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Qui pour remplacer Mbappé ?

Car le trou béant laissé par le départ de Kylian Mbappé n’a toujours pas été comblé, avec la piste Victor Osimhen qui n’est pas du tout d’actualité selon nos informations. Plusieurs pistes ont pourtant été annoncées est c’est le cas avec Jadon Sancho, qui s’est relancé au Borussia Dortmund après une période compliquée à Manchester United.

Coman plus que Snacho

D’après les informations de Tuttosport, l’ailier anglais ne serait toutefois plus dans le viseur du PSG, ou ne serait en tout cas plus une priorité. Les dirigeants parisiens auraient en effet décidé de mettre en stand-by ce dossier pour se concentrer sur un possible retour de Kinglsey Coman, vraisemblablement poussé vers la sortie du côté du Bayern Munich.