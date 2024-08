Mercato - PSG : Le Qatar effraie un géant européen !

Axel Cornic

Recruté lors du dernier mercato pour prendre le poste de sentinelle devant la défense, Manuel Ugarte ne semble pas avoir convaincu Luis Enrique. Selon nos informations il est en instance de départ au Paris Saint-Germain, qui espère notamment voir le club de Manchester United passer à l’action pour boucler un transfert.

Tout n’a pas été parfait dans le recrutement de Luis Campos, il y a un an. Certains joueurs n’ont pas su s’habituer à la nouvelle réalité parisienne, mais surtout à la vision imposée par Luis Enrique. C’est le cas de Manuel Ugarte, qui après des débuts pourtant très bons a peu à peu disparu du onze de départ du PSG.

Ugarte vers Manchester United ?

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l'international uruguayen pourrait déjà partir et il y a un club qui l’apprécie tout particulièrement. Il s’agit de Manchester United, qui est déjà passé à l’action et a présenté une offre de 45M€, plus divers bonus.

Le PSG en demanderait trop

Cette offre n’a pour le moment pas convaincu le PSG, qui aimerait récupérer une grosse partie des 60M€ investis l’été dernier pour Ugarte. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce vendredi que ce montant aurait effrayé Manchester United, qui chercherait désormais des alternatives à l’Uruguayen.