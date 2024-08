Mercato : Excellente nouvelle pour le prochain transfert à l'OM ?

Jean de Teyssière

L’OM continue d’être très actif sur le mercato et, après l’arrivée de sept joueurs, les dirigeants phocéens cherchent à accueillir un attaquant. L’international allemand Youssoufa Moukoko devrait arriver rapidement à Marseille, surtout que le Borussia Dortmund a trouvé son remplaçant, condition sine qua non au départ de l’attaquant de 19 ans.

Le mercato marseillais est très animé cet été avec déjà sept recrues. Et c'est encore loin d'être terminé puique l'OM n'a toujours pas trouvé son attaquant. Une des pistes avance bien et l'OM devrait rapidement réussir à recruter un crack allemand.

Dortmund prêt à se séparer de Moukoko

Lars Ricken, le directeur sportif du Borussia Dortmund, semblait ouvrir la porte à un départ de Youssoufa Moukoko : « J’ai une relation spéciale avec lui. Je crois que je l’ai fait venir au BVB quand il avait 11 ou 12 ans. Il a beaucoup progressé jusqu’au niveau international sénior. Nous avions quatre attaquants et maintenant nous en avons trois. Je pense que ce n’est pas si mal pour le moment en raison de son temps de jeu et son taux de réussite. Il y a quelques autres noms qui ont fait l’objet de rumeurs dans les médias. En fin de compte, ce sont des joueurs du BVB. Ils ont tous leurs qualités et si des joueurs viennent nous voir et pensent qu’ils n’ont pas le temps de jeu qu’ils méritent d’avoir, nous devons voir si nous sommes prêts à trouver une solution. Au final, il y a toujours trois gagnants : le club qui recrute, le joueur et l’intérêt du BVB. En d’autres termes, c’est ainsi que les choses se sont passées dans le cas présent. Et cela vaut pour tous les autres joueurs. » Mais le club allemand n’était prêt à le laisser partir qu’en cas d’arrivée offensive.

Maximilian Beier, remplaçant de Moukoko ?

La fumée blanche devrait bientôt voler dans le ciel marseillais. Comme l’indique le média allemand Bild, le Borussia Dortmund aurait trouvé le remplaçant de Youssoufa Moukoko. Il s’agit de Maximilian Beier, attaquant de 21 ans évoluant à Hoffenheim. Ça se rapproche pour Youssoufa Moukoko à l’OM...