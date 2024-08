PSG : Kolo Muani fait une révélation sur Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, le PSG a repris du service avec un premier match amical face à Sturm Graz en Autriche (2-2). Aligné d’entrée de jeu aux côtés de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani s’est montré décisif. Après la rencontre, le buteur de 25 ans a révélé que c’était Luis Enrique en personne qui lui avait demandé de jouer.

Le PSG est de retour aux affaires. Si ce lundi, Luis Enrique et son staff ont pu compter sur le retour de l’intégralité de l’effectif à l’entraînement, l’entraîneur espagnol n’a convoqué qu’une petite partie de ses joueurs pour le premier match amical de la saison face à Sturm Graz ce mercredi. Un match assez poussif pour les Parisiens, qui ont néanmoins pu compter sur un Randal Kolo Muani en jambe.

Une «tromperie» dénoncée, un transfert au PSG totalement relancé ? https://t.co/kLjHR6u4o9 pic.twitter.com/LqjmjEke7S — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Kolo Muani décisif en amical

Car après l’ouverture du score du jeune Ibrahim Mbaye, c’est bien le numéro 23 qui a fait la différence quelques minutes plus tard en offrant une passe décisive depuis le côté droit au capitaine du jour Carlos Soler. Revenu à l’entraînement sur le tard après des vacances prolongées en raison de sa participation à l’Euro, Randal Kolo Muani a affirmé que Luis Enrique lui avait demandé s’il se sentait disponible pour ce premier match de préparation.

« Le coach m’a proposé de jouer et j’ai accepté »

Et à en croire la réponse du joueur de 25 ans, ce dernier se sent bien : « Le coach m’a proposé de jouer et j’ai accepté parce que je me sens bien et que j’avais envie de reprendre », a affirmé Kolo Muani, dans des propos rapportés par l’Equipe.