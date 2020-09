Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Paris va avancer sur Depay

Publié le 8 septembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Memphis Depay, le buteur hollandais de l’OL, apparaît comme une cible potentielle très sérieuse pour le PSG. Analyse.

Ces dernières heures, RMC apporte de nouvelles indications au sujet du dossier Depay, qui figure sur les tablettes du PSG et du FC Barcelone. Selon le média français, l’OL serait très favorable au départ de l’international hollandais.

Le contexte est réuni pour le PSG

A l’analyse, la piste apparaît tout à fait sérieuse et susceptible d’avancer pour le PSG. D’une part parce que l’OL est effectivement contraint de vendre Depay, qui n’a plus qu’un an de contrat, sous peine de le voir partir libre en juin 2021. De plus, le profil du Hollandais colle parfaitement à ce que cherche Paris : un attaquant calibré pour le haut niveau, polyvalent, capable d’enrichir l’effectif offensif derrière le trio Mbappe-Icardi-Neymar, sans coûter trop cher. Depay n’ayant plus qu’un an de contrat, il ne coûtera pas trop cher en transfert, autour de 25-30 millions d’euros, et son salaire est tout à fait abordable pour le PSG. Le contexte paraît donc très favorable pour une offensive du PSG.