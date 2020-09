Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : MLS, Bartomeu… Ces révélations de taille sur Luis Suarez !

Publié le 8 septembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Journaliste pour Tuttosport, Raffaele Riverso a confirmé que Luis Suarez devrait rejoindre la Juventus et signer un contrat de deux ans. L’attaquant uruguayen n’aurait pas apprécié la façon dont il a été poussé vers la sortie et ne compterait pas faciliter son départ.

L’aventure touche à sa fin pour Luis Suarez au FC Barcelone. Arrivé en 2014, l’attaquant uruguayen ne rentre pas dans les plans de Ronald Koeman et devrait quitter le club blaugrana cet été. Le joueur de 33 ans devrait poursuivre sa carrière en Europe puisqu’il serait tout proche de s'engager avec la Juventus. Journaliste pour Tuttosport , Raffaele Riverso a confirmé que Luis Suarez devrait signer un contrat de deux ans + une année en option avec le club italien après avoir passé un examen pour obtenir un passeport européen. L’attaquant uruguayen doit désormais trouver un accord avec ses dirigeants sur les conditions de son départ, mais il ne fera aucun cadeau.

« Sa fierté a été touchée »