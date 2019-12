Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Leonardo peut d’ores et déjà oublier cette star de Serie A

Publié le 24 décembre 2019 à 4h30 par A.C.

Une des pistes offensives de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, devrait se compromettre.

Toujours très attentif aux jeunes talents de Serie A, Leonardo a coché le nom de Federico Chiesa. Il faut dire que l’ailier de la Fiorentina est très bien connu, puisqu’il est déjà une valeur sûre du championnat italien et de la Squadra Azzurra. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain aimerait le convaincre à traverser les Alpes et battre par la même occasion la forte concurrence de la Juventus et de l’Inter. Le principal concerné ne semble toutefois pas prêt à poser ses valises au PSG.

Chiesa souhaite rester en Serie A