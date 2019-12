Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Ben Yedder, Slimani… Quel bilan pour les recrues estivales ?

Publié le 24 décembre 2019 à 1h00 par T.M.

Lors du dernière mercato estival, l’AS Monaco a été très active. Et les recrues de Jardim n’ont pas toutes connues la même gloire en Principauté.

Comme cela arrive depuis ces dernières saisons, l’été a encore été mouvementé à l’AS Monaco. Les mouvements ont été nombreux au sein de l’effectif de Leonardo Jardim, qui a assisté à plusieurs départs, tout en actant plusieurs renforts durant cette intersaison.Wissam Ben Yedder, Islam Slimani, Jean-Kévin Augustin, Tiémoué Bakayoko, Ruben Aguilar, Benjamin Lecomte, Henri Onyekuru ou même Arthur Zagre ont ainsi rejoint Monaco.

Des fortunes diverses

A la mi-saison, l’heure est au bilan. Et pour les recrues de l’AS Monaco, les fortunes sont diverses. Tout le monde est tout d’abord sous le charme du duo Ben Yedder-Slimani. Entre les deux, la complémentarité est excellente et ils arrivent à se trouver à la perfection, tout en décisifs. De retour à Monaco, prêté par Chelsea, Bakayoko a rapidement trouvé sa place dans l’entrejeu, mais au fil des semaines, l’international français s’est quelque peu éteint, n’ayant plus le même impact. Au rayon des déceptions, on retrouve Ruben Aguilar et Benjamin Lecomte. Alors qu’ils étaient parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 la saison dernière, les deux anciens de Montpellier n’ont pas réussi à s’adapter à cette nouvelle vie sur le Rocher.