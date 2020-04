Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Onana prêt à snober Leonardo pour le Barça ? Il répond !

Publié le 13 avril 2020 à 22h45 par A.C.

André Onana, gardien de but de l’Ajax Amsterdam annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet d’un possible retour au FC Barcelone.

Le poste de gardien semble avoir trouvé un titulaire indiscutable, avec Keylor Navas. Pourtant, le Costaricien aura 34 ans en décembre prochain et Leonardo semble déjà avoir deux pistes pour le remplacer au Paris Saint-Germain. La première mène à Gianluigi Donnarumma, qui devrait être vendu par le Milan AC, à cause de sa situation contractuelle. La seconde concernerait André Onana, gardien de l’Ajax Amsterdam qui plait au PSG, mais également à Chelsea ou encore au FC Barcelone, son club formateur.

« Le Barça c’est ma maison. Si je dois rentrer, je rentrerai »