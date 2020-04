Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic aurait une idée derrière la tête pour son avenir !

Publié le 14 avril 2020 à 1h00 par H.G.

Alors que les rapports entre le FC Barcelone et Ivan Rakitic se seraient tendus au fil des mois, cette dégradation de la relation entre le joueur et son club aurait pour origine les plans du Croate pour son avenir.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021, Ivan Rakitic pourrait être vendu dès cet été à un an du terme de son bail le liant au club catalan. Les Blaugrana n’auraient en effet pas l’intention de le voir filer gratuitement dans un an et espérerait percevoir une indemnité de transfert avec son départ, lui qui n’est pas un élément indispensable de Quique Setién tant il est auteur de performances décevantes depuis un bon moment. Cependant, le Croate de 32 ans ne l’entendrait pas de cette oreille et ne souhaite pas être traité comme une marchandise par le Barça, comme il l’a signifié dans les colonnes de Mundo Deportivo dans un entretien paru ce lundi. Ivan Rakitic souhaite en effet pouvoir décider de son avenir comme il l’entend, mais aux yeux du FC Barcelone, la persistance affichée par l’ancien joueur du FC Séville cacherait un plan clair de l’international croate.

Le Barça penserait que Rakitic souhaite partir libre !