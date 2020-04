Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le torchon brûle entre Ivan Rakitic et le Barça !

Publié le 13 avril 2020 à 21h30 par H.G.

Alors qu’Ivan Rakitic n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat au FC Barcelone, les relations entre le milieu croate et le club catalan se seraient considérablement tendues tant leur projection sur l'avenir seraient différentes.

« Je ne suis pas un sac de pommes de terre avec lequel on peut faire ce qu'on veut. Avec moi, on peut toujours parler, mais le plus important : c'est que je veux être dans un endroit où on m'aime, on me respecte, on a besoin de moi et où ma famille et moi nous sentons bien », a lâché Ivan Rakitic ce lundi lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo . Le milieu de 32 ans a en effet fréquemment été annoncé sur le départ lors des dernières périodes de transferts des joueurs, et notamment l’été dernier lorsque son nom avait été évoqué dans la tentative infructueuse du Barça de rapatrier Neymar. Cependant, l’international croate ne partagerait pas le même point de vue quant à l’avenir de son union avec les Blaugrana , et cela aurait conduit les rapports entre Ivan Rakitic et le FC Barcelone à radicalement se tendre au fil des mois d’après les dernières informations de la presse catalane.

Le Barça considèrerait que le cycle de Rakitic est terminé !