Mercato - PSG : André Onana douche déjà les espoirs de Leonardo !

Publié le 13 avril 2020 à 15h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain afin de succéder à Keylor Navas à moyen terme, André Onana se dit toutefois plus intéressé par la Premier League et la Liga. De quoi refroidir les ardeurs de Leonardo ?

En quête d'un gardien de but afin de préparer la succession de Keylor Navas qui ne représente plus l'avenir du PSG sur le long terme, Leonardo se serait positionné sur André Onana comme l'a révélé L'Equipe dans ses colonnes ce lundi. Il faut dire que le gardien de buts de l'Ajax Amsterdam serait prêt à assumer le rôle de doublure du Costaricien pendant une ou deux saisons avant de s'imposer dans les buts parisiens. A 24 ans, André Onana présente l'avantage d'être jeune et expérimenté. D'autant plus que son prix, inférieur à 30M€, n'a rien d'exorbitant. Mais le Camerounais affiche toutefois une préférence pour la Liga ou la Premier League.

Onana rêve de la Liga ou la Premier League