Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel contrarié par une offre à 15M€ ?

Publié le 13 avril 2020 à 15h00 par A.M.

Suivi par l'ASSE, Alfredo Morelos est très demandé sur le marché. A tel point que l'Atlético de Madrid pourrait transmettre une offre avoisinant les 15M€ aux Glasgow Rangers. De quoi doucher les espoirs de Claude Puel.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport le 31 octobre dernier, l'AS Saint-Etienne suit avec attention l'évolution d'Alfredo Morelos. Il faut dire que l'attaquant colombien a inscrit 29 buts et délivré 10 passes décisives avec les Glasgow Rangers cette saison et 46 apparitions toutes compétition confondues. Ce serait un renfort de poids pour les Verts qui ont laissé filer Robert Beric cet hiver et qui ne comptent plus sur Loïs Diony. Toutefois, les prestations d'Alfredo Morelos ne passent pas inaperçues sur le marché.

L'Atlético pourrait lâcher 15M€ pour Morelos