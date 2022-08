Foot - Mercato - PSG

PSG, OM... Fofana ouvre la porte à un transfert à l’étranger

Publié le 7 août 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Impressionnant lors de son retour en Ligue 1 avec le RC Lens, Seko Fofana a tapé dans l’œil d’un grand nombre de clubs et c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui cherche toujours des nouveaux renforts. Pourtant, l’ancien de l’Udinese pourrait également retrouver la Serie A, un championnat qu’il semble apprécier...

En France, on avait peut-être oublié le talent de Seko Fofana. Il faut dire que le milieu de terrain n’a que très peu évolué en Ligue 1, puisqu’il a fait un passage express à Bastia et a surtout joué en Angleterre et en Italie. C’est justement à l’Udinese où il s’est fait un nom en Serie A, devenant rapidement un pilier du club frioulan et l’un des milieux de terrain les plus prolifiques du championnat. Après quatre saisons il a décidé de revenir en France et est sans conteste l’un des meilleurs joueurs du RC Lens, ce qui n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, mais également à l’OM, où il pourrait retrouver son ancien coéquipier Jonathan Clauss.

« J’aime Milan, mais... »

En marge de la victoire de ce dimanche sur le Stade Brestois (3-2), l’international ivoirien a été intercepté par un média italien qui l’a interrogé sur un possible retour en Serie A et surtout une arrivée à l’AC Milan, où il pourrait succéder à Franck Kessié. « Si j’ai envie de rejoindre Milan ? Mon ami Mike Maignan y joue et c’est une grande équipe, qui vient de remporter le Scudetto » a confié le milieu de terrain de 27 ans, au micro de Milannews.it . « J’aime Milan, mais aujourd’hui je suis à Lens et je suis heureux. Je n’écoute pas vraiment ce que l’on peut dire sur le mercato ».

« Si Milan me veut, alors qu’il parle avec les dirigeants lensois »

Lors de ce même entretien, Seko Fofana a révélé que l’AC Milan a peut-être raté le coche en 2020, lorsqu’il a quitté l’Udinese. « Milan me voulait en 2020, avant que je ne choisisse le RC Lens. Si Paolo Maldini (le directeur technique milanais) me veut, alors qu’il parle avec les dirigeants lensois » a déclaré celui qui avait terminé la saison dernière avec 10 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues. « Je répète, je suis heureux ici. J’ai une belle vie à Lens et après des nombreuses années en Italie je profite de mon pays. Après on verra ce qui se passera ».

« Je parle tout le temps avec mon ami Mike Maignan et il m’a dit que là-bas ils avaient des grands projets pour l’avenir »