Foot - Mercato - OM

Longoria est déjà fixé pour ce dossier brûlant du mercato

Publié le 7 août 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

Alors qu’il était pourtant tombé d’accord avec le Real Valladolid, Konrad de la Fuente ne rejoindra finalement pas le club espagnol. L’ailier américain devrait se tourner vers d’autres options pour quitter l’OM cet été. Ainsi, un intérêt du Bayern Munich a été évoqué récemment. Toutefois, une arrivée de Konrad de la Fuente en Bavière semble fortement compromise.

Arrivé à l'OM l’été dernier lors du recrutement massif de Pablo Longoria pour satisfaire Jorge Sampaoli, Konrad de la Fuente a vécu une première saison plutôt délicate en France. Gravement blessé au genou, l’Américain a été indisponible de longs mois. De ce fait, l’ancienne pépite du FC Barcelone pourrait profiter de ce mercato estival pour se relancer ailleurs. Au vu de la concurrence à son poste, Konrad de la Fuente pourrait chercher du temps de jeu à l’étranger. Et ces dernières semaines, le joueur de 21 ans était très proche du Real Valladolid. Un accord verbal avait même été trouvé. Mais finalement, l’affaire ne va pas se faire.

La presse espagnole annonce Konrad de la Fuente dans le viseur du Bayern...

Comme révélé par Relevo et RMC Sport , l’opération entre l’OM et le Real Valladolid pour Konrad de la Fuente aurait capoté. L’Américain ne rejoindra donc pas le club espagnol cet été. Toutefois, la pépite de l’OM dispose d’une belle cote sur le marché. Et un cador européen est très vite entré dans la danse récemment. En effet, Konrad de la Fuente figurerait dans le viseur du Bayern Munich à en croire Relevo . Par l’intermédiaire du journaliste Matteo Moretto, le média espagnol révèle que le pensionnaire de Bundesliga pourrait recruter l’ailier de 21 ans pour ensuite le prêter à Augsbourg. Mais cette information a rapidement été démentie d’abord par la presse française.

... mais la rumeur est déjà démentie

En effet, RMC Sport confirme que Konrad de la Fuente ne figurerait absolument pas sur la liste du Bayern Munich cet été. Par la même occasion, le média français évoque des contacts avec l’Olympiakos et Besiktas pour l’international américain. Les deux parties discuteraient d’un prêt d’un an. La presse allemande s'est également mêlée de ce dossier, en allant dans le sens de RMC Sport .

Update Konrad de la Fuente: No issue at FC Bayern! No transfer! @SkySportDE 🇺🇸 https://t.co/WdIuXvT4N1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 7, 2022

La presse allemande en rajoute une couche sur Konrad de la Fuente