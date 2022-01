Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le calvaire de Layvin Kurzawa n'en finit plus...

Publié le 28 janvier 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Layvin Kurzawa n'est plus en odeur de sainteté au PSG. Mis au placard, le latéral gauche cherche une porte de sortie, mais aurait perdu la flamme.

En 2015, lorsqu’il prenait la décision de quitter l’AS Monaco pour rejoindre le PSG, Layvin Kurzawa était perçu, à juste titre, comme le futur latéral gauche de l’équipe de France. Agé alors de 23 ans, le joueur réalisait des prestations prometteuses en Ligue 1 et était promis à un grand avenir. La suite n’a pas été celle imaginée. Bien que titulaire au PSG durant de longues années, en raison notamment du manque de concurrence, Kurzawa peinait à faire l’unanimité en raison notamment de ses lacunes sur le plan défensif. L’international français a ensuite vu son influence baissée, en 2019 après l’arrivée de Juan Bernat, mais aussi après celle de Nuno Mendes lors du dernier mercato estival. Malgré ses performances en demi-teinte, Kurzawa se voyait proposer une prolongation de contrat en juin 2020. Mais désormais lié au PSG jusqu’en 2024, l’arrière gauche vit un calvaire cette saison puisqu’il ne rentre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Mis de côté, le joueur n’a toujours pas disputé le match en championnat cette saison.

Le divorce est acté avec le PSG

Comme indiqué par Le Parisien , Layvin Kurzawa a eu l’occasion de se relancer notamment lors du dernier mercato estival. Poussé vers la sortie par ses dirigeants, le latéral gauche avait des touches en Ligue 1 et en Turquie. Mais annoncé à l’OL ou encore à Galatasaray, le joueur semblait réticent à quitter le PSG, malgré sa situation délicate. Une décision qui aurait suscité l’incompréhension en interne et précipiter le divorce entre les deux parties. Aujourd’hui, Kurzawa continue d’utiliser les installations parisiennes, mais ne se rend plus quotidiennement à l’entraînement. Et pour cause, le latéral gauche, distancé dans la hiérarchie, est conscient qu’il ne rentre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Comme indiqué par Goal, ses agents tentent de lui trouver une porte de sortie lors de ce mois de janvier. Ses services ont été proposés à de nombreux clubs, notamment italiens et anglais. Les prochains jours permettront de savoir si les efforts de son clan paieront.

Kurzawa est découragé