Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a essuyé un terrible échec avec Kurzawa !

Publié le 19 janvier 2022 à 14h45 par A.D.

Afin de prolonger Kylian Mbappé, le PSG compterait se séparer de Mauro Icardi, Julian Draxler et Layvin Kurzawa. Pour obtenir gain de cause concernant son arrière gauche français, Leonardo l'aurait proposé à l'Inter. Toutefois, cette démarche n'aurait rien donné.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé semble être déjà promis au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec le club merengue pour le rejoindre librement et gratuitement à l'issue de son bail. Ainsi, le Real Madrid est on ne peut plus confiant sur ce dossier. A tel point qu'il n'a même pas prévu de plan B en cas d'échec avec Kylian Mbappé. Malgré tout, le PSG est loin d'avoir rendu les armes.

Leonardo aurait proposé Kurzawa à l'Inter, mais...