Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un nouvel appel du pied au Real Madrid !

Publié le 28 janvier 2022 à 12h45 par D.M.

Gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois s'est exprimé sur une possible arrivée de Kylian Mbappé, mais aussi d'Erling Haaland la saison prochaine.

Kylian Mbappé est espéré au Real Madrid. Président du club espagnol, Florentino Perez se bat depuis plusieurs mois pour acter l’arrivée du joueur, lié au PSG jusqu’en juin prochain. La formation merengue touche au but puisque l’international français a un accord de principe avec le Real Madrid selon les informations exclusives du 10Sport.com. Joueur de Carlo Ancelotti, Toni Kroos s’est exprimé sur ce dossier Mbappé : « Nous sommes intéressés par la signature de Kylian Mbappé, c'est un joueur de haut niveau et ici nous voulons toujours des joueurs comme ça. Ce n'est pas un secret que le Real Madrid le veut ». Et un autre cadre du Real Madrid a pris position pour l’arrivée du champion du monde.

« C’est mieux s'ils jouent pour votre équipe, que pour une autre équipe »