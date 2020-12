Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur Lionel Messi !

Publié le 13 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Lionel Messi aurait effectivement envie de quitter le FC Barcelone si l’on en croit les propos de son ancien coéquipier, Arthur Melo.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi pourrait notamment être dicté par les prochaines élections présidentielles du club catalan qui se tiendront en janvier prochain. En attendant, l’attaquant argentin serait déjà très courtisé sur le marché des transferts, et notamment par le PSG qui semble en mesure de l’accueillir si Kylian Mbappé quitte le club. D’ailleurs, à en croire Arthur Melo, Lionel Messi se verrait bien quitter le Barça…

« Je ne suis pas surpris qu’il veuille partir »