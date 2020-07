Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar toujours plus proche de la sortie ?

Publié le 5 juillet 2020

Après avoir été au coeur d’un feuilleton fou lors de la précédente fenêtre estivale des transferts, Neymar pourrait une nouvelle fois voir son avenir faire l’objet de nombreuses spéculations cet été. Et les dernières informations dévoilées au sujet du Brésilien ces derniers jours laissent entendre que l’attaquant de 28 ans pourrait bien avoir une nouvelle chance de retrouver le FC Barcelone prochainement.

Le feuilleton Neymar va-t-il repartir de plus belle dans les semaines à venir ? En dépit du fait qu’il se soit remobilisé avec le PSG et qu’il affiche publiquement son bonheur à Paris, le Brésilien pourrait une nouvelle fois faire le forcing pour quitter le club de la capitale cet été. Un projet qu’il avait déjà en tête il y a un an lorsqu’il souhaitait alors retourner au FC Barcelone deux ans après son départ puisqu’il ne se sentait pas bien à Paris après plusieurs polémiques et deux grosses blessures au pied droit. Cependant, en dépit de longues négociations entre le Barça et le PSG, les deux clubs ne sont jamais parvenus à trouver un terrain d’entente, les Catalans n’étant pas en mesure de répondre aux prétentions financières des Parisiens. Seulement voilà, cette fois, la donne pourrait être différente et offrir l’occasion à Neymar de revêtir la tunique barcelonaise alors que son contrat à Paris prendra fin en 2022.

Une prolongation en stand-by !

Justement, au sujet de ce contrat, il semblerait que les négociations pour sa prolongation n’aient pas connu la moindre avancée. C’est du moins ce qu’a expliqué le quotidien L’EQUIPE ce samedi, avançant ce qui s’apparente à un paradoxe. D’un côté, le PSG n’entendrait pas laisser filer Neymar librement au terme de son bail, mais il n’aurait d’un autre côté pas entrepris la moindre démarche dans l’optique de prolonger le contrat de sa star brésilienne. Une réunion était malgré tout prévue avant le confinement imposé par la pandémie de COVID-19, mais la conjoncture aurait conduit à un report de celle-ci sans qu’une nouvelle date n’ait encore été avancée. À deux ans du terme du bail de Neymar, le PSG se trouve donc à la croisée des chemins avec le natif de Mogi das Cruzes : se séparer de lui cet été où sa valeur marchande reste conséquente, ou prendre le risque de le retenir et le voir s’en aller à moindre coût l’an prochain, voire librement en 2022. Et à en croire les informations venues de l’autre côté des Pyrénées, ce serait davantage le premier scénario que pourrait privilégier le PSG dans les prochaines semaines, puisqu'un terrain d’entente aurait même été trouvé de longue date avec l’attaquant de 28 ans dans cette optique.

Un pacte PSG-Neymar pour un départ au Barça…

En effet, d’après les informations du quotidien AS parues cette semaine, les dirigeants du club de la capitale auraient accepté de faciliter le départ de Neymar au FC Barcelone cet été si jamais les Catalans venaient de nouveau à se manifester. En échange, l’ancien joueur de Santos se serait engagé à être le plus impliqué possible cette saison avec le PSG, chose qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire tout au long de l’année. Ainsi, d’après le média espagnol, les pensionnaires du Parc des Princes seraient ainsi disposés à laisser partir Neymar dans les prochaines semaines contre une somme avoisinant les 170M€. Une somme qui pourrait être revue à la baisse si jamais Leonardo venait à accepter qu’Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé soient intégrés dans l’opération. De son côté, l’ancien numéro 11 catalan aurait d’ores et déjà trouvé un accord salarial avec le Barça, puisque ce contrat serait celui qui avait déjà été conclu l’été passé entre le club barcelonais et le père du joueur. La balle serait donc dans le camp du FC Barcelone qui, en dépit de lourdes difficultés financière, rêverait toujours d’un retour de son ancien attaquant pour reformer la fameuse MSN composée de Neymar, Lionel Messi et Luis Suarez.

… mais sera-t-il suffisant ?