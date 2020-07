Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre départ et prolongation, quel avenir pour Neymar ?

Publié le 4 juillet 2020 à 18h30 par Bernard Colas

Toujours annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, Neymar risque une nouvelle fois d'alimenter les rumeurs dans les prochaines semaines. Alors qu'en Catalogne, on songerait à se servir d'Antoine Griezmann pour rapatrier le Brésilien, le PSG n'aurait de son côté entamé aucune discussion pour la prolongation de son contrat, courant jusqu'en 2022.

Rarement un joueur n'aura autant fait parler de lui dans la rubrique mercato. Recruté à l'été 2017 pour 222M€, Neymar est régulièrement annoncé sur le départ depuis son arrivée au PSG. Malgré tout, la star brésilienne est toujours là et était au meilleure de sa forme avant l'interruption de la saison en raison de la crise du coronavirus. Mais à cause de sa situation contractuelle, Neymar risque rapidement de revenir au cœur de l'actualité pour son avenir, et peut-être même dans les prochaines semaines.

La presse espagnole maintient l'espoir d'un retour cet été, mais...

En Espagne, on continue en effet de croire au retour de Neymar cet été. Si ce dossier semblait au point mort en raison de la crise du coronavirus et de ses effets sur les finances des clubs, plusieurs éléments permettraient au FC Barcelone de croire en ses chances. D'après AS cette semaine, il existerait un accord entre le PSG et Neymar permettant à ce dernier de rejoindre la Catalogne durant le prochain mercato estival si le Barça revenait à la charge. La balle serait donc dans le camp des Blaugrana , et la situation difficile d'Antoine Griezmann du côté du Camp Nou pourrait justement les aider. Si un transfert sec pour Neymar semble impossible actuellement à cause de la crise sanitaire, un échange permettrait au Barça de récupérer son ancien joueur sans débourser une grosse somme. Un scénario évoqué par AS et confirmé depuis par la Cuatro . Le FC Barcelone serait prêt à proposer Antoine Griezmann et Philippe Coutinho au PSG pour remettre la main sur l'international auriverde, une proposition qui aurait le mérite de faire réfléchir les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais qui semble toutefois difficile à mettre en place. En effet, L'Équipe et Le Parisien annonçait cette semaine qu'Antoine Griezmann avait la ferme intention de s'imposer dans son club, fermant ainsi la porte à un départ. Sans le Français, l'offre paraît tout de suite bien moins alléchante. Et alors que le Barça peine à convaincre l'Inter de lui céder Lautaro Martinez, il y a peu de chance que le PSG se montre plus clément pour Neymar.

Sa prolongation au PSG n'avance pas