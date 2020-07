Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'offre démentielle que prépare le Barça pour Neymar !

Publié le 3 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

Alors qu'Antoine Griezmann travers une période plus que délicate au FC Barcelone, la presse espagnole assure qu'il pourrait servir de monnaie d'échange pour Neymar... avec Philippe Coutinho !

Quel avenir pour Antoine Griezmann ? La question a le mérite d'être posée puisque le Français ne semble plus totalement être dans les plans de son entraîneur Quique Setién. En tous les cas, il a perdu sa place de titulaire au profit d'Ansu Fati lors des dernières sorties du FC Barcelone. Contre l'Atlético de Madrid (2-2), il n'est même entré qu'à la 90e minute de jeu. Une situation qui jette évidemment un froid sur son avenir.

Coutinho et Griezmann échangés contre Neymar ?