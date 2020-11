Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Matuidi valide totalement ce départ à 0€…

Publié le 17 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Plus que jamais épanoui aujourd’hui à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a bien fait de quitter le PSG en 2019 comme l’a indiqué son ancien coéquipier, Blaise Matuidi.

En décidant de quitter le PSG libre à l’issue de son contrat à l’été 2019 pour rejoindre la Juventus, Adrien Rabiot avait pris un risque certain. Mais finalement, le milieu de terrain français semble aujourd’hui clairement épanoui en Italie comme il l’a récemment confié au micro de Téléfoot : « J’ai mûri en Italie ? Dans mon football et même en dehors, je prends de l’âge. Le fait d’être allé à la Juventus aussi, d’avoir changé d’environnement, de club, de pays. Tout ça, ça fait grandir. Je me sens meilleur, plus complet. On travaille beaucoup en Italie. C’est bénéfique. Je me sens beaucoup mieux », a indiqué Rabiot. Et l’un de ses anciens coéquipiers du PSG et de la Juventus valide à son tour ce choix de carrière.

Matuidi estime que Rabiot a fait le bon choix