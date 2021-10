Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi raconte son bizutage au PSG !

Publié le 9 octobre 2021 à 11h10 par T.M.

Forcément, comme tout nouveau joueur dans un club, Lionel Messi a eu droit à son bizutage lors de son arrivée au PSG.

Arrivé à son plus jeune âge au FC Barcelone, Lionel Messi n’avait connu que le club catalan jusqu’à présent. Mais les choses ont bien changé durant l’été. En effet, ne pouvant pas prolonger avec les Blaugrana, l’Argentin a alors dû se trouver un nouveau club et c’est le PSG qui a raflé la mise, accueillant le sextuple Ballon d’Or au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Pour la première fois de sa carrière, Messi découvre un autre club que Barcelone et forcément, il a dû respecter quelques traditions, comme celle du bizutage pour les recrues.

« Ils m'ont fait chanter un peu »