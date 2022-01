Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va bientôt acter un retour de prêt !

Publié le 10 janvier 2022 à 16h45 par Th.B.

Prêté à Bastia, Kenny Nagera pourrait rapidement voir son prêt prendre fin puisque des discussions entre le PSG et le club corse auraient été initiées.

À 19 ans, Kenny Nagera peine à faire son trou à Bastia où il a été prêté pour l’intégralité de la saison. À ce jour, il ne compte que six apparitions avec le club corse qui stagne dans le ventre mou du classement de Ligue 2 à la 13ème place. Et ce n’est pas l’entraîneur de Bastia qui dira le contraire, en atteste la récente déclaration de Régis Brouard. « Kenny Nagera ne rentre pas dans mes plans. Si la possibilité qu'il quitte le club cet hiver se présente, on se penchera dessus ». Ces dernières heures, Foot Mercato révélait que Nagera devrait donc voir son aventure en prêt être réduite à Bastia, et la tendance se confirme ce lundi.

Des discussions entre Bastia et le PSG pour la rupture du prêt de Nagera !