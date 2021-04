Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’aurait pas fermé le dossier Lionel Messi !

Publié le 23 avril 2021 à 19h15 par Th.B.

Bien que la tendance est à une prolongation de contrat de Lionel Messi, le PSG n’aurait pas encore lâché l’affaire pour le capitaine du FC Barcelone, au même titre que Manchester City.

Et si la messe n’était pas encore dite dans le feuilleton Lionel Messi pour le PSG ? Ces derniers jours, la presse espagnole a fait part d’une réunion imminente entre Jorge Messi, père et représentant de l’Argentin et Joan Laporta. Le président du FC Barcelone prévoirait même de formuler une offre de contrat de 3 ans afin de prolonger le bail de Messi qui expirera en juin prochain. El Grafico a même assuré cette semaine que le choix de celui qui est surnommé La Pulga se porterait sur une prolongation au Barça plutôt qu’un départ libre ailleurs à l’intersaison.

Le PSG toujours dans le coup, mais…